ВСУ уничтожили группу пехотинцев РФ, пытавшихся скрыться в доме в районе Бахмута

Так, по его словам, аэроразведка обнаружила вражескую группу пехоты.

"Оккупанты пытались скрыться в доме. Некоторые из них даже хотели убежать", - рассказал он.

Но, как отметил генерал, точным выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" российские захватчики были ликвидированы.

"Работает 22-я ОМБр на Бахмутском направлении. Движение продолжается", - констатировал Сырский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, по данным военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ вероятно, могли прорвать первую линию обороны оккупантов и добились успехов на трех участках на юге Украины.

Что касается Бахмута, то здесь российские оккупанты стянули дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень трудно. Но ВСУ все равно продвигаются.