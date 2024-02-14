ВСУ уничтожили более 600 оккупантов на Таврическом направлении: какая ситуация

В течение суток враг:

нанес 73 авиаудара;

провел 54 боевых столкновения;

совершил 1051 артобстрел.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки у Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

Новопавловское направление

Враг не вел наступательных действий.

Запорожское направление

Силы обороны отбили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 610 человек. Также наши военные уничтожили 50 единиц техники россиян, а именно:

5 танков;

19 ББМ;

10 артсистем;

1 РСЗО;

1 средство ПВО;

14 автомобилей.

"Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 398 140 военных.