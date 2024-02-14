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Больше 60 артсистем, почти 40 дронов и 1060 оккупантов. Потери РФ в войне за сутки

Украина, Среда 14 февраля 2024 08:09
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Больше 60 артсистем, почти 40 дронов и 1060 оккупантов. Потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 14 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 14 февраля, составили 1060 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 398 140 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 дронов, 39 ББМ и 66 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 398140 (+1060) человек ликвидировано;
  • танков - 6433 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12043 (+39) ед;
  • артиллерийских систем - 9566 (+66) ед.;
  • РСЗО - 984 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 671 (+4) ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7371 (+39) ед.;
  • крылатые ракеты - 1882 ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед.;
  • специальная техника - 1523 (+5) ед.

Ситуация на фронте

Украинские военные отбили 10 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления противника.

При этом, ситуация в Авдеевке приближается к катастрофической. Российские войска продолжают наступать, бои ведутся в городской застройке, а в СМИ все чаще говорят об угрозе окружения. Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

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