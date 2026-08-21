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ВСУ уничтожили базу российских дронов и оставили врага без связи в Крыму

16:10 21.08.2026 Пт
2 мин
Уничтоженная техника помогала оккупантам увеличить дальность применения беспилотников
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ВСУ поразили ряд вражеских объектов (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили целый ряд важных объектов российских оккупантов. В частности, место хранения и запуска беспилотников, пункты управления, склад и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Удары производились в течение 20 августа и в ночь на 21 августа. Украинским воинам удалось успешно поразить:

  • место хранения, подготовки и пуска ударных дронов в районе города Донецка;
  • склад материально-технических средств оккупантов в населенном пункте Новосельское на территории временно оккупированного Крыма;
  • два пункта управления - в Запорожском (Донеччина) и Кобыльном (Запорожская область).

Отдельно подразделения сил обороны уничтожили шесть наземных ретрансляторов, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" на территории Крыма. В частности, два поразили в Стерегущем, три - в районе Оленевки и один - в Черноморском.

Как пояснили в Генштабе, такие наземные ретрансляторы обеспечивают передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, что позволяет врагу расширять дальность и устойчивость применения дронов.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует", - говорится в заявлении.

Напомним, в эту ночь украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Известно о поражении российского самолета Су-34.

Кроме того, в ночь на 21 августа серия взрывов прогремела в оккупированном Крыму. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Больше всего взрывов было слышно вблизи Симферополя и в районе Таврической ТЭС.

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