ВСУ уничтожили базу российских дронов и оставили врага без связи в Крыму

Силы обороны Украины поразили целый ряд важных объектов российских оккупантов. В частности, место хранения и запуска беспилотников, пункты управления, склад и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Удары производились в течение 20 августа и в ночь на 21 августа. Украинским воинам удалось успешно поразить:
Отдельно подразделения сил обороны уничтожили шесть наземных ретрансляторов, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" на территории Крыма. В частности, два поразили в Стерегущем, три - в районе Оленевки и один - в Черноморском.
Как пояснили в Генштабе, такие наземные ретрансляторы обеспечивают передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, что позволяет врагу расширять дальность и устойчивость применения дронов.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует", - говорится в заявлении.
Напомним, в эту ночь украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Известно о поражении российского самолета Су-34.
Кроме того, в ночь на 21 августа серия взрывов прогремела в оккупированном Крыму. В результате атаки часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Больше всего взрывов было слышно вблизи Симферополя и в районе Таврической ТЭС.