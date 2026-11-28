Напомним, это уже не первая атака украинских защитников на дислокацию этого подразделения в приазовском городе.

В частности, 9 ноября Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" в Бердянске в 107 км от фронта.

Тогда комплексное огневое поражение вражеских позиций совместными усилиями провели бойцы Harpy Group, Службы внешней разведки, ЦСО "А" СБУ и 412-го отдельного полка беспилотных систем.

В целом временно оккупированный Бердянск регулярно оказывается под ударами беспилотников из-за концентрации военных объектов и логистических узлов захватчиков.

Так, в ночь на 1 августа дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь.

В результате той атаки в городах вспыхнули пожары на инфраструктурных объектах, а в Бердянске фиксировалось частичное отключение электроэнергии.