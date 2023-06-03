Уничтожили четыре ЗРК и не только. Контрразведчики показали работу дронов на фронте

На фронте контрразведчики СБУ продолжают умело с помощью дронов уничтожать врага. "Отминусировали" зенитно-ракетные комплексы "БУК-М1" и три "ТОР-2М".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Один "ТОР" пытался сбить наш дрон-камикадзе. Но пилот сохранил дрон - в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать", - пишет пресс-служба СБУ.

Также наши воины еще уничтожили:

три САУ "Нона";

3 БМП;

2 танка;

станцию РЭБ;

фортификационные сооружения противника

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, среди которого:

7 танков;

6 "Градов";

6 САУ;

11 орудий;

21 бронемашина;

другая техника.

Потери России в войне

Согласно последним данным, по состоянию на утро 3 июня Российская Федерация потеряла около 209 470 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 560 российских солдат.

Также недавно наши воины показали, как из гаубицы и минометов уничтожили вражескую БМП.