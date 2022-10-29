ВСУ уничтожили 300 оккупантов, готовившихся к нападению под Майорском, - Генштаб

В районе Майорска в Донецкой области ВСУ уничтожили около 300 россиян, которые готовились к нападению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
Около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения Горловки. В Червонопоповке Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести.
В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области. Зато враг нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более чем 35 населенных пунктов. Среди них - Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ. Сохраняется угроза ракетных ударов и применения ударных БПЛА. На других направлениях враг стрелял:
Противник не оставляет попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В Бериславе Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома. Продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.
Наша авиация нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага. Воины ракетных войск и артиллерии поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.
Напомним, что оккупанты в Херсоне закрывают аптеки и магазины, чтобы жители покинули город.
Недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.
19 октября так называемый "председатель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали посылать СМС-сообщения об "эвакуации".
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