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ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро

Новина українською →
Украина, Суббота 24 сентября 2022 08:40
ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро Фото: обновлена карта войны в Украине на 24 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции на востоке, где идут тяжелые бои. Между тем, как украинские бойцы продолжают наступление, в частности, в направлении Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро

Восток Украины: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

Украинские силы продолжают отражать попытки россиян вернуть утраченные позиции вокруг восточного Купянска. Оккупанты пытались разрушить дамбу в Печенегах, чтобы подтопить из реки Северский Донец и нарушить украинское материально-техническое обеспечение на восточном берегу, но безуспешно.

ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро

Идет наступление ВСУ на север и северо-запад от Лимана. Российские оккупанты сообщали о прорыве своей обороны в районе Карповки и Редкодуба, однако это движение пока не подтвердил Генштаб.

Донецкая область

Одной из главных целей Кремля и его ставленников является захват Донбасса, поэтому оккупанты продолжают регулярные обстрелы из реактивной артиллерии вдоль линии фронта вокруг Бахмута и Донецка.

ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро

При этом войска РФ совершили неудачный наземный штурм Зайцева и Майорска в районе Бахмута и вокруг Новомихайловки, Авдеевки, Опросного и Каменки в районе Донецка.

Юг

Российские войска продолжают пытаться восстановить утраченные позиции и вести огонь вдоль всей линии столкновения на юге. Враг организует оборону оккупированных территорий и использует воздушную разведку для поиска возможностей отвоевать позиции, удерживаемые ВСУ.

ВСУ продолжают наступление, а россияне пытаются вернуть позиции: карты боев на утро

Тем временем наши бойцы продолжают уничтожать оккупантов на южном направлении. В частности, была поражена понтонная переправа в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники врага в Бериславском районе, а также еще в Каховском и Херсонском.

Нанесен удар по станции радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, также ракетный комплекс "Тор" оккупантов в Баштанском районе.

Под украинским огнем оказалась и колонна противника с оружием и техникой в Каховке, снова нанесен удар по Каховскому мосту.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских войск в десятке населенных пунктов.

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