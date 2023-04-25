ВСУ уничтожили 21 единицу техники и два наблюдательных пункта россиян, - ОК "Юг"

За прошедшие сутки, 24 апреля, украинские военные на юге ликвидировали два наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения россиян. Также оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
"За предыдущие боевые сутки потери противника составили: в личном составе - 18, в технике - 21", - говорится в сообщении.
В частности, украинские бойцы уничтожили два ЗРК "Тор-М2", два танка Т-72/Т-62, крупнокалиберную пушку "Гиацинт 2", самоходную артиллерийскую установку "Нона-С", 10 единиц автобронетанковой техники и пять беспилотников типа "Ланцет" и "Мавик-3".
Кроме того, был уничтожен полевой пункт боеснабжения и два наблюдательных пункта россиян.
Напомним, по данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали в сутки 690 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.
Также ранее мы писали, что РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные отбили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов.
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