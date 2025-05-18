ВСУ обезвредили 151 оккупанта на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00, 18 мая, на фронте с начала суток произошло 130 боев. На Покровском направлении украинские воины отбили 40 штурмов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток российские захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив при этом 80 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1098 дронов-камикадзе и осуществили почти 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

Сегодня враг четыре раза атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска, кроме того нанес авиаудар по районам населенных пунктов Колодязное и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Новой Кругляковки, получил отпор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, одно боестолкновение остается незавершенным.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Украинские подразделения отбили шесть атак.

На Торецком направлении сегодня произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Попового Яра. Наши защитники отбили 40 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Попов Яр, Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье и Покровск.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежен 151 оккупант, из которых 84 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре автомобиля, средство спутниковой связи, восемь мест укрытия, 10 мотоциклов, миномет и пять БПЛА", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Багатиря, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя, семь боестолкновений еще продолжаются. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Под авиаударом оказалась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отбита. Под авиаударом оказалась Одрадокаменка.

На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 18 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы, совершил 196 артиллерийских обстрелов.