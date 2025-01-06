ВСУ смогут использовать на фронте беспилотный комплекс D-21 на фронте

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ логистический наземный роботизированный комплекс "D-21". Он также украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что беспилотный комплекс D-21 создан для выполнения логистических задач. Он может перевозить продукты, боеприпасы, военное снаряжение, эвакуировать раненых. Этот комплекс работает в двух режимах - ручном и автоматическом, когда движется по заданному маршруту с определенной скоростью.

Он имеет устойчивый к радиоэлектронным помехам канал управления, а пилот управляет платформой из защищенного места.

D-21 оборудован бесшумным электрическим двигателем и вездеходными шинами низкого давления. Это создает для него высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Также они могут двигаться даже после пробития.

Уникальность этого комплекса в том, что на D-21 можно установить дистанционный боевой модуль с пулеметом. При такой комплектации робот может выполнять задачи огневого поражения или огневой поддержки.

Именно об этом ранее рассказывал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, боевая часть робота уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.

"В планах разработчиков - интегрировать в робота натовские виды вооружения и усилить устойчивость к вражескому РЭБу. Сейчас команда работает над масштабированием производства", - рассказал Федоров.