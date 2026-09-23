ВСУ сорвали планы россиян оцепить Дружковку и ударить в направлении Доброполья

Операцию провели отряд разведки специального назначения, силы первого и шестого батальонов 12 бригады спецназначения "Азов", отдельного отряда спецназначения "Туман" первого корпуса НГУ "Азов" и батальона "Шквал" 425 ОШП "Скала", при поддержке ОЗСП Lasar's Group.

Отмечается, что операцию украинские защитники начали еще в начале августа.

В результате была сорвана попытка противника выйти на логистические пути для оперативного окружения Дружковки и удара в направлении Доброполья.

По словам командира 12 бригады "Азов" с позывным "Хорусом", выйти на логистические пути пытались силы оккупационных 90 танковой дивизии и восьмой общевойсковой армии.

Планирование операции происходило при участии представителей всех привлеченных в нее подразделений.

"Первая задача была - изолировать огневыми средствами района накопление группировки противника для недопущения дальнейшего продвижения, формирования благоприятных условий для продвижения наших штурмовых групп. Считаю эту задачу выполненной", - рассказал "Хорус".

Командир батальона "Шквал" с позывным "Замок" отметил, что во время операции украинские военные пытались минимизировать свои потери.

"Если врага было сложно зачистить - были укрытия или могли понести потери или ранения военнослужащих, - отрабатывали средствами как нашими, так и 12 бригады, используя как FPV-средства, так и бомберы. Реагирование было быстро. Пытались быстро отработать, чтобы ребята не пострадали" рассказал "Замок".

Общие потери россиян за время операции составили 237 - безвозвратных, санитарных - 44. Кроме того, троих оккупантов взяли в плен.