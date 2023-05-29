ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

По всей линии фронта идут боевые действия между украинскими военными и российскими оккупантами. Украинские силы осуществляют контратаки в районе Орехово-Василовки и продвигаются по Донецкому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки и не производили операции в районе Кременной.

Представитель российской Западной группировки войск Сергей Зибинский заявил, что штурмовые подразделения 6-й общевойсковой армии уничтожили украинские позиции вблизи Масютовки.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись из Масютовки и расширили свою зону контроля в этом районе, хотя ISW до сих пор не видела визуального подтверждения этого продвижения.

Украинский военнослужащий сообщил, что российские войска регулярно проводят неудачные наземные атаки и обстреливают украинские позиции вблизи Кременной из запрещенных газовых баллонов.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись к юго-востоку от Белогоровки. ISW не видела визуального подтверждения этому.

Бои в Донецкой области

Генштаб Украины, 28 мая, сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Череватый отметил, что за минувшие сутки в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что войска РФ добились незначительных успехов к западу от Клищеевки. Российские блоггеры утверждали, что российские силы контратакуют западнее этого населенного пункта, но украинские силы сохраняют свои нынешние позиции в этом районе.

Российский источник утверждает, что 27 мая украинские войска продлили контратаки в районе Орехово-Василовки. Отмечается, что украинские силы продвинулись в один километр.

Сообщается, что снижение темпа российских операций вокруг Бахмута может способствовать дальнейшим ограниченным и локализованным контратакам украинских сил. Ранее ISW оценивало, что снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, предоставят украинским силам возможность в этом районе перехватить инициативу и начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северского, Первомайского и Марьинки. Российский блогер утверждал, что войска РФ восстановили утраченные позиции к югу от Первомайского, но понесли при этом потери. Он добавил, что позиционные бои шли у Водяного.

28 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Российский источник утверждал, что украинские силы совершили неудачный рейд через реку Днепр, 28 мая. Российский блогер говорил, что силы РФ обнаружили и обстреляли украинских военных, когда те готовились пересечь реку Днепр у Антоновского моста.

28 мая русские войска продолжали обстрелы районов на юге Украины. Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские войска сбили два беспилотника "Шахед" над Николаевской и Днепропетровской областями.