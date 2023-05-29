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ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

Новина українською →
Понедельник 29 мая 2023 04:29
ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW Фото: украинские военные продвигаются в Донецкой области (facebook/MinistryofDefence)
Автор: Максим Шушко

По всей линии фронта идут боевые действия между украинскими военными и российскими оккупантами. Украинские силы осуществляют контратаки в районе Орехово-Василовки и продвигаются по Донецкому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки и не производили операции в районе Кременной.

Представитель российской Западной группировки войск Сергей Зибинский заявил, что штурмовые подразделения 6-й общевойсковой армии уничтожили украинские позиции вблизи Масютовки.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись из Масютовки и расширили свою зону контроля в этом районе, хотя ISW до сих пор не видела визуального подтверждения этого продвижения.

Украинский военнослужащий сообщил, что российские войска регулярно проводят неудачные наземные атаки и обстреливают украинские позиции вблизи Кременной из запрещенных газовых баллонов.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись к юго-востоку от Белогоровки. ISW не видела визуального подтверждения этому.

ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

Генштаб Украины, 28 мая, сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Череватый отметил, что за минувшие сутки в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что войска РФ добились незначительных успехов к западу от Клищеевки. Российские блоггеры утверждали, что российские силы контратакуют западнее этого населенного пункта, но украинские силы сохраняют свои нынешние позиции в этом районе.

Российский источник утверждает, что 27 мая украинские войска продлили контратаки в районе Орехово-Василовки. Отмечается, что украинские силы продвинулись в один километр.

Сообщается, что снижение темпа российских операций вокруг Бахмута может способствовать дальнейшим ограниченным и локализованным контратакам украинских сил. Ранее ISW оценивало, что снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, предоставят украинским силам возможность в этом районе перехватить инициативу и начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северского, Первомайского и Марьинки. Российский блогер утверждал, что войска РФ восстановили утраченные позиции к югу от Первомайского, но понесли при этом потери. Он добавил, что позиционные бои шли у Водяного.

28 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.

ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISWВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

"Южная ось"

Российский источник утверждал, что украинские силы совершили неудачный рейд через реку Днепр, 28 мая. Российский блогер говорил, что силы РФ обнаружили и обстреляли украинских военных, когда те готовились пересечь реку Днепр у Антоновского моста.

28 мая русские войска продолжали обстрелы районов на юге Украины. Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские войска сбили два беспилотника "Шахед" над Николаевской и Днепропетровской областями.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска нанесли авиаудары по Красному Запорожской области и Змиевке Херсонской. ОК "Юг" отметила, что российские артиллерийские подразделения совершили 70 огневых ударов по городу Херсону и его окрестностям.

ВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISWВСУ осуществляют контратаки и продвигаются в Донецкой области: карты боев ISW

Российская оккупационная армия, ночью 29 мая, совершила масштабную воздушную атаку по территории Украины. Во многих областях сообщается о работе сил противовоздушной обороны.

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