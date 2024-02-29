ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток

"После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях!" - рассказал он.

Сырский поблагодарил военных за боевую работу.

ВСУ сбили еще два Су-34 29 февраля (facebook.com/CinCAFofUkraine)

ВСУ уничтожили уже 13 российских самолетов в феврале 2024

В общей сложности украинские военные сбили уже 13 российских самолетов, начиная с 17 февраля. В частности, утром 29 февраля ВСУ уже "приземлили" один Су-34 врага. Среди уничтоженных российских бортов - десять Су-34, два Су-35 и один А-50. Причем, большинство из них были сбиты на восточном фронте.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игат, массовое сбитие российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.

Кроме того, из-за постоянной опасности, российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день. Это, в определенной степени, облегчает отработку по вражеской авиации.