ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье

В 04:00 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении украинские защитники сбили российский самолет Су-34.

Как сообщили военные, самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

ВСУ уточнили, что вражеский Су-34 был уничтожен во время выполнения боевого задания.

Су-34

Су-34 - это российский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработанный на базе истребителя Су-27, предназначенный для поражения наземных и морских целей в любых погодных условиях, днем и ночью.

Самолет имеет экипаж из двух человек, способен нести широкий спектр вооружений, включая управляемые авиабомбы и ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух". Он активно используется Россией в войне против Украины для ударов по гражданской и военной инфраструктуре.

Обстрелы Запорожья

Российская Федерация начала наносить значительные удары по Запорожью. Сначала, под утро 22 сентября россияне атаковали город авиабомбами.

Затем Россия повторно массово атаковала Запорожье авиабомбами. По словам Федорова, враг ударил шестью фугасными авиабомбами. Удару подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома, в результате чего начались пожары.

А 23 сентября город атаковали "Шахеды". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.