ВСУ сбили российский "Орлан-10" и уничтожили два пункта управления оккупантов, - Генштаб

За сутки противник нанес 7 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Для ракетных ударов продолжает широко использовать зенитные управляемые ракеты С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям в течение суток подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Толстодубово, Голиновское, Стукаловка, Волфино и Майское в Сумской области, а также Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодезного, Красного Первого, Двухлетнего, Западного, Купянска Харьковской области; Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Григоровка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Обстрелял Свободное Поле, Новоселку, Новополье Донецкой области; Полтавку, Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловку Запорожской области; Антоновка и город Херсон. Кроме того, нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Берислава.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу.

В течение суток наши воины сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.