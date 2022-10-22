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ВСУ сегодня сбили российский Ка-52 в Херсонской области

Фото: ВСУ сегодня сбили российский Ка-52 в Херсонской области (иллюстрация/wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 22 октября, около 12.00, украинские военные сбили российский вертолет в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 12 октября, ВСУ понадобилось всего 18 минут, чтобы сбить четыре российских вертолета Ка-52.

Кроме того, на юге ВСУ нанесли по вражеским позициям удары с неба и земли, в частности в Бериславском, Баштанском и Каховском районах. ВСУ уничтожили склады с боеприпасами.

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Херсонская область