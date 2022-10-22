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ВСУ на юге уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов

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Херсонская область, Суббота 22 октября 2022 05:49
ВСУ на юге уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов Фото: ВСУ на юге уничтожили три склада с боеприпасами оккупантов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге украинские военные нанесли по вражеским позициям удары с неба и земли, в частности в Бериславском, Баштанском и Каховском районах. ВСУ уничтожили склады с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

По недавно освобожденным населенным пунктам на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа "SHAHED-136" и нанес ракетный удар зенитно-ракетной системой С-300. Без человеческих потерь.

Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям ВСУ, дважды задействовал штурмовую авиацию, один из штурмовиков поражен украинским зенитным ракетным подразделением.

Также зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач. Потери врага составляют: 17 захватчиков, реактивную систему залпового огня "Град", танк, миномет, 3 единицы авто-бронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе. Кроме того, повреждены еще 6 бронированных вражеских автомобилей и 2 миномета.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами".

Ранее в Генштабе объяснили, почему Путин так стремится удержать южное направление. Сообщается, что южное направление - Херсон, Запорожье и Николаев - имеет стратегическое значение.

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