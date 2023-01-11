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ВСУ сбили российский вертолет и два разведывательных БПЛА, - Генштаб

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Украина, Среда 11 января 2023 18:22
ВСУ сбили российский вертолет и два разведывательных БПЛА, - Генштаб Фото: российский вертолет Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники сегодня, 11 января, сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 11 января, около полудня воздушная оборона уничтожила российский беспилотник, которым россияне пытались атаковать Одесскую область.

Также ранее мы писали, что 8 январясилами украинских военных был сбит вертолет Ка-52, принадлежавший оккупантам.

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