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ВСУ сбили российский беспилотник в Запорожской области

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Запорожская область, Вторник 02 мая 2023 18:25
ВСУ сбили российский беспилотник в Запорожской области Фото: ВСУ сбили российский беспилотник в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 2 мая, украинские военные уничтожили российский беспилотник в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"В Запорожской области подразделением Никопольского зенитного ракетного полка уничтожен вражеский БПЛА, предположительно "Орлан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ночью 1 мая оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. Украинские силы ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве столицы.

Также ранее мы писали, что 29 апреля украинские защитники приземлили три вражеских беспилотника. Речь идет о двух "Шахедах" и одном БПЛА оперативно-тактического уровня.

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