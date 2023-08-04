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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили два вражеских дрона в Донецкой и Запорожской областях

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 4 августа, уничтожили два вражеских дрона в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что вражеские беспилотники удалось ликвидировать в Запорожской и Донецкой областях.

Где конкретно их удалось уничтожить и какие именно это были виды беспилотников в Воздушном командовании не уточняют.

Борьба с вражескими дронами во время войны РФ против Украины

Россия регулярно пытается атаковать Украину с помощью дронов, а ВСУ противостоят таким обстрелам.

Например, во время ночной атаки России по Украине 2 августа пограничники сбили два иранских дрона-камикадзе типа Shahed.

До этого Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских дрона "Ланцет". Это произошло на Южном направлении фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия запустила по территории Украины за период полномасштабного вторжения не менее 1961 года "Шахед".

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