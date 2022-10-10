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ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью

Фото: ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 октября, в Черкасской области ПВО сбила два беспилотника и одну ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Вечером над Каневщиной силами ПВО сбиты два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Табурца, в Черкасском районе во время крайней воздушной тревоги военные сбили вражескую ракету.

"Один человек травмирован. Повреждены около двадцати домовладений", - добавил глава ОВА.

Напомним, что ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области.

Также, в Одесской области ПВО "приземлила" российский беспилотник.

Сегодня украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

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