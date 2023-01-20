RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили беспилотник-разведчик "Мерлин" над Днепропетровской областью

Фото: ВСУ сбили беспилотник-разведчик "Мерлин" над Днепропетровской областью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 20 января, украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник "Мерлин" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушного командования "Юг".

"В Криворожском районе Днепропетровской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что это произошло около 14:00 сегодняшнего дня.

Напомним, что недавно украинские защитники уничтожили вертолет Ка-52 "Аллигатор" и экспериментальный беспилотник российских войск.

В четверг, 19 января, украинские бойцы сбили два вражеских беспилотника, которые летали над Бахмутом в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКривой РогВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьПВОВойна в Украине