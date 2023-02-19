ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба

Как сообщает украинское военное командование, россияне продолжили сосредоточивать усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
При этом украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь - по зенитным ракетным комплексам на огневых позициях и два удара - по важным объектам противника.
Наши защитники также сбили вражеские воздушные цели: самолет Су-25, 2 БПЛА "Орлан-10" и дрон-камикадзе "Ланцет-3". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.
Ситуация по отдельным направлениям:
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Россияне продолжают свои тренировки на полигонах Беларуси. В течение суток под обстрелами находились районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запсилье Сумской области, а также Стрелеча, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Першотравневое Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг бил по Берховке, Бахмуту, Ивановскому, Белой Горе, Александро-Шультино, Курдюмовке, Майорску и Нью-Йорку. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы были зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении под удары попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков - Николаевской. Ранения получили мирные люди.