ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба

Как сообщает украинское военное командование, россияне продолжили сосредоточивать усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом украинская авиация за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь - по зенитным ракетным комплексам на огневых позициях и два удара - по важным объектам противника.

Наши защитники также сбили вражеские воздушные цели: самолет Су-25, 2 БПЛА "Орлан-10" и дрон-камикадзе "Ланцет-3". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Ситуация по отдельным направлениям: