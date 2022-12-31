ВСУ нанесли удары по пункту управления россиян и вражескому ЗРК: сводка Генштаба

Сегодня, 31 декабря, украинские военные нанесли несколько ударов по российским оккупантам. В частности, был обстрелян вражеский пункт управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. При этом подразделения ракетных войск обстреляли два района сосредоточения живой силы и военной техники и пункта управления россиян.

Оккупанты же обустраивают системы инженерных заграждений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. К работам они привлекают гражданских лиц с территории РФ.

Также враг не прекращает наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Ситуация на отдельных направлениях: