ЗСУ завдали ударів по пункту управління росіян і ворожому ЗРК: зведення Генштабу

Сьогодні, 31 грудня, українські військові завдали декілька ударів по російським окупантам. Зокрема, був обстріляний ворожий пункт управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними українського військового командування, авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. При цьому підрозділи ракетних військ обстріляли два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління росіян.

Окупанти ж облаштовують системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. До робіт вони залучають цивільних осіб з території РФ.

Також ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Ситуація на окремих напрямках: