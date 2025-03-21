ВСУ остаются в Курской области: есть ли угроза окружения

По мнению экспертов, нет речи о том, что ВСУ оказались в полном окружении.

"С северо-западного направления россияне перешли границу и захватили населенные пункты Новенькое и южнее, проводят план по оперативному окружению. Но им это сделать не удается, поэтому разговоры об окруженных 10 тысячах - это спектакль, который режиссируется Путиным, и который подогревает Трамп", - говорит экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.

Для Владимира Путина освобождение Курской области - это одна из побед, которую он, вероятно, будет "продавать" в ближайший период. Эксперты сходятся на том, что 9 мая во время парада в Кремле захотят подытожить результаты войны, которые, на самом деле, далеко не те, что ожидались в начале.

Иронично, что Москве придется рассказывать о героическом освобождении Курской области, вместо того, чтобы "похвастаться" захватом четырех областей Украины, которые они заранее добавили в свою конституцию.

Но и сам смысл Курской операции в украинском контексте довольно неоднозначен. С одной стороны, ВСУ создали и все еще удерживают определенную буферную зону, которая защищает Сумщину от вторжения, говорит военный эксперт Павел Нарожный.

"Между Суджой и Сумами есть трасса, ее длина примерно 40 км. Если бы действительно был прорыв, россияне прошли бы по ней довольно быстро. Да, местность лесистая, есть реки, но останавливать их было бы не просто. Сейчас эта небольшая буферная зона осталась, это и была наша задача - не допустить россиян к этой трассе Суджа-Сумы", - сказал Нарожный в комментарии РБК-Украина.