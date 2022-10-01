ВСУ захватили еще несколько единиц вражеской техники возле Святогорска (видео)

"На Святогорском направлении пограничники затрофеили БМП-2 и БТР-82. Технику немного поцарапали наши артиллеристы, но совсем скоро машины отремонтируют и поставят в строй украинские войска", - говорится в сообщении.

Справка. БТР-82 - относительно новый российский бронетранспортер представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Был принят на вооружение армии РФ в 2013 году. Этот БТР вооружен 14,5-мм пулеметом или скорострельной 30-мм пушкой 2А72. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса, а также повышена противоминная стойкость.