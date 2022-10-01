RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ захватили еще несколько единиц вражеской техники возле Святогорска (видео)

Фото: ВСУ захватили российский БТР и БМП возле Святогорска (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники захватили российские БМП-2 и БТР-2 на Святогорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На Святогорском направлении пограничники затрофеили БМП-2 и БТР-82. Технику немного поцарапали наши артиллеристы, но совсем скоро машины отремонтируют и поставят в строй украинские войска", - говорится в сообщении.

Справка. БТР-82 - относительно новый российский бронетранспортер представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Был принят на вооружение армии РФ в 2013 году. Этот БТР вооружен 14,5-мм пулеметом или скорострельной 30-мм пушкой 2А72. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса, а также повышена противоминная стойкость.

Напомним, контрнаступление Сил обороны Украины на юге и востоке ознаменовалось большим количеством трофеев. Настолько, что даже по минимальным оценкам Россия выбилась в лидеры по "поставкам" тяжелой техники и оружия для украинской армии.

Ранее мы писали, украинские войска "затрофеили" редкий российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине