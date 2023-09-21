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ВСУ захватили в плен жителя Симферополя, воевавшего против Украины в Запорожской области

Четверг 21 сентября 2023 23:49
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ВСУ захватили в плен жителя Симферополя, воевавшего против Украины в Запорожской области Иллюстративное фото: жителя Симферополя захватили в плен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины захватили в плен жителя Симферополя, заключившего в декабре 2022 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Он воевал на стороне оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, в Крыму задержанный получил военное снаряжение и оружие. и прошла недельная "учеба" на одном из полигонов крымского полуострова. Затем был отправлен сначала на Херсонское, а затем на Запорожское направление для военной службы в составе оккупационных войск.

Он принимал непосредственное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины на территории Пологовского района Запорожской области. Предатель обустраивал фортификационные постройки и дополнительные огневые точки оккупантов.

В начале сентября 2023 г. он получил приказ своего военного руководства и представителей вооруженных формирований РФ и в составе группы штурмовать позиции украинских военных в районе села Роботино, Пологовского района.

В результате боевого столкновения его группа попала в засаду и была уничтожена, а она взята в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины.

На основании собранных улик следователи украинской спецслужбы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно СБУ задержала в Николаевской области четырех российских шпионов. Двое из них работали на оборонном предприятии.

Также правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.

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