В ВСУ появился дрон "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири (фото)

Минобороны Украины кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Новый многофункциональный беспилотный самолет стратегического уровня предназначен для глубинной разведки и корректировки огня, а также для нанесения высокоточных ударов на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.
"Довбуш Т40" имеет размах крыльев почти 5 метров и может находиться в воздухе более суток. Дальности применения достаточно для поражения объектов по Уралу и в российской Сибири.
Беспилотный комплекс "Довбуш Т40" изготовили на украинском предприятии, имеющем значительный опыт изготовления таких летательных устройств.
По данным Минобороны, дроны "Довбуш Т20" и "Котигорошко" этого предприятия работают на поле боя с 2022 года, имеют одни из самых высоких показателей эффективности.
Беспилотный самолет "Довбуш Т20" в свое время стал оптимальным решением для разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня в реальном времени и нанесения точечных ударов.
Напомним, в Минобороны заявили, что Силы обороны эффективно используют имеющиеся ресурсы. По данным ведомства, на поражение одного российского солдата тратилось около 3 тысяч долларов .
Ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия продолжает увеличивать количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.