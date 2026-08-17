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В ВСУ появился дрон "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири (фото)

16:11 17.08.2026 Пн
2 мин
Новый беспилотник может находиться в воздухе около суток
aimg Константин Широкун
Фото: в ВСУ появился дрон "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири (mod.gov.ua)

Минобороны Украины кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новый многофункциональный беспилотный самолет стратегического уровня предназначен для глубинной разведки и корректировки огня, а также для нанесения высокоточных ударов на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

"Довбуш Т40" имеет размах крыльев почти 5 метров и может находиться в воздухе более суток. Дальности применения достаточно для поражения объектов по Уралу и в российской Сибири.

Беспилотный комплекс "Довбуш Т40" изготовили на украинском предприятии, имеющем значительный опыт изготовления таких летательных устройств.

По данным Минобороны, дроны "Довбуш Т20" и "Котигорошко" этого предприятия работают на поле боя с 2022 года, имеют одни из самых высоких показателей эффективности.

Беспилотный самолет "Довбуш Т20" в свое время стал оптимальным решением для разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня в реальном времени и нанесения точечных ударов.

Напомним, в Минобороны заявили, что Силы обороны эффективно используют имеющиеся ресурсы. По данным ведомства, на поражение одного российского солдата тратилось около 3 тысяч долларов .

Ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия продолжает увеличивать количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.

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