В ВСУ появится адаптивная одежда для раненых, - Минобороны

По данным Минобороны, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. В комплект будет входить:

майка,

шорты,

штаны,

футболка,

реглан.

Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение.

"Это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

