ВСУ, вероятно, успешно создают условия для главного удара контрнаступления, - ISW

Украинские власти давно дали понять, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, а совсем недавно высказали наблюдение, что текущие операции не представляют собой основного направления планирования контрнаступления Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что нецелесообразно измерять успех военных действий "только километрами или количеством освобожденных населенных пунктов".

Эксперты ISW отмечают, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели. ВСУ могут провести несколько наступательных операций на всем театре военных действий, чтобы постепенно истощить оккупантов и создать условия для будущего главного удара. Аналитики подчеркивают, что потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на то, чтобы смягчить и сбалансировать эти условия контрнаступления.

Ключевые выводы ISW:

ВСУ 21 июня вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что продвижение украинских войск медленнее, чем ожидалось, вероятно, из-за эффективной обороны России.

"Укроборонпром" объявил, что Украина построила и успешно испытала беспилотник с радиусом действия 1000 км, что свидетельствует о намерении и способности Украины атаковать российскую военную инфраструктуру.

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Кременной.

Российские и украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

Российское военное командование формирует новый Азовский военно-морской округ в составе Черноморского флота России.

Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон, повышающий возрастные ограничения для российских контрактников и офицеров.

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны с середины июня продолжают активную фазу контрнаступления. За это время удалось освободить 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской области, и прорвать первую линию обороны оккупантов в нескольких местах.

Сообщается, что бои также ведутся и в Луганской области - ВСУ продвигаются на направлении Белогоровка - Шипиловка и закрепляются на новых рубежах.

При этом, особенно тяжелые бои продолжаются сейчас на Лиманском направлении и в районе Марьинки, где оккупанты устраивают "безумные штурмы", пытаясь захватить город.