ВСУ взяли на Авдеевском направлении пленного с помощью дрона: показали видео операции

Как пишет Тарнавский, военные увидели на поле боя оккупанта, который не ориентировался в пространстве. Террористы планировали спасти его через корректировку дроном отступления, впрочем, наш БпЛА вызвал у него больше доверия.

Пленному Алексею оказалось 47 лет, 22 из них он провел за решеткой. Должен был еще отбывать срок, впрочем, "приехали, забрали и привезли на войну, пообещав очистить репутацию".

"За то, что он пришел убивать украинцев, получил на карточку 169 тысяч рублей. Но денег не увидел - дал карточку товарищу для закупов, а тот был убит", - рассказывает Тарнавский.

Пленному, который якобы "раскаялся" было обеспечено надлежащее обращение. Его передали соответствующим органам для дальнейших выяснений.

"Благодаря постоянному пополнению "обменного фонда" имеем основания для освобождения из неволи украинских воинов. Только за последнюю неделю в операционной зоне ОСГВ "Таврия" взято в плен более десятка "алексеев", - отметил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 февраля, украинские воины ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 394 270 военных.