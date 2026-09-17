ВСУ без потерь выбили россиян из поселка Среднее в Донецкой области (видео)

Подготовка и зачистка высот

Освобождению поселка предшествовала тщательная подготовительная работа.

На подступах к Среднему располагалась грядочка господствующих высот с ключевыми опорными пунктами, ранее захватившими оккупанты. Из них враг полностью контролировал как подходы, так почти весь населенный пункт.

Украинские защитники поначалу захватили плацдарм и пошагово зачистили каждый опорник. На отдельных участках бойцы подходили незаметно, применяли дымовые завесы и работали внутри противогазов.

Дестабилизация россиян и засады

После захвата высот началась зачистка первой улицы Среднего. Бойцы с помощью дронов наладили логистику и накопили в обнаруженных погребах боеприпасы, еду, воду и медицину.

Чтобы ввести противника в заблуждение, украинские группы делали засады внутри поселка. Силы россиян, которые шли на подкрепление или ротацию, системно уничтожали.

Штурм на "подкованной" броне

Для доставки пехоты привлекли два БТР-13 и танк Т-74. Из-за ливня и непроходимого ландшафта техника не могла уехать, поэтому бойцы наварили на гусеницы шипы из арматуры для лучшего сцепления.

Это позволило подобраться к окупантов вплотную по непроездному участку. Враг ожидал наступления исключительно со стороны дороги, куда привел противотанковые средства.

Украинская бронетехника застала окупантов врасплох, зайдя с другой стороны, десантировала пехоту и беспрепятственно уехала.

"Когда ты выполнил задачу и у тебя минимум или совсем нет потерь – это уровень планирования, уровень поддержки и уровень работы. Чем качественнее мы сделаем свою работу, тем больше сможем сохранить жизней наших ребят", - подчеркнул комбат.