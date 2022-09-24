ВСУ устанавливают огневой контроль над железной дорогой, снабжающей россиян из Крыма

Украинские военные нашли новые пункты управления и места подтягивания резерва россиян. В настоящее время устанавливается огневой контроль над ними, в том числе и над железной дорогой, которую оккупанты используют для пополнения запасов из захваченного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК Юг .

"Нами проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установления мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.

Напомним, по данным ISW, российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции на востоке, где идут тяжелые бои. Между тем, как украинские бойцы продолжают наступление, в частности, в направлении Лимана.

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