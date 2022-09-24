ВСУ уничтожили 240 оккупантов и вражеский самолет: названы новые потери России
Фото: число потерь России в войне против Украины возросло до 56 300 военнослужащих (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 24 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 56 300 (+240) человек ликвидировано;
- танков - 2262 (+8);
- боевых бронированных машин - 4807 (+11);
- артиллерийских систем - 1361 (+6);
- РСЗО - 327 (+1);
- средства ПВО - 170 (+0);
- самолетов - 255 (+1);
- вертолетов - 220 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 956 (+6);
- крылатые ракеты - 240 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22);
- специальной техники - 126 (+0).
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ISW, российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции на востоке, где идут тяжелые бои. Между тем, как украинские бойцы продолжают наступление, в частности, в направлении Лимана.
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