ВСУ установили мировой рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою, - Defence24

В издании была опубликована статья, посвященная вопросу интеграции польских САУ Krab с высокоточным управляемым снарядом Vulcano GLR. Именно в этой статье упоминаются украинские военные.

Отмечается, что украинские артиллеристы, которые воюют как раз на польской САУ Krab "должны были поразить цель на расстоянии 70 км". Как считают польские аналитики, это свидетельствует о том, что польские САУ, которые воюют в Украине, уже могут использовать снаряды Vulcano GLR.

Несмотря на это в статье не уточняется, какой результат имела стрельба на 70 км. Так же не известно когда и где произошел этот эпизод.

Однако портал Defense Express отметил, что дальность стрельбы в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если брать в расчет только реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах.

Там также отметили, что состоялась интеграция Vulcano GLR уже под самоходные артустановки K9. Что также является значительным прогрессом для польского вооружения.

Что известно о САУ Krab

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab - это современная польская артиллерийская система, которая используется Вооруженными Силами Украины в борьбе против российской агрессии. Она оснащена пушкой калибра 155 мм, совместимой со стандартами НАТО, что обеспечивает дальность поражения до 40 км при использовании стандартных снарядов и до 54 км с активно-реактивными боеприпасами. Krab базируется на шасси южнокорейской САУ K9 Thunder и сочетает в себе надежность подвижности с мощностью удара.

Krab отличается высокой автоматизацией систем управления огнем, что позволяет быстро наводиться на цель и открывать огонь с минимальной подготовкой. Она может вести интенсивный огонь, совершая до 6 выстрелов в минуту. Благодаря этому САУ стала важным элементом контрбатарейной борьбы ВСУ, позволяя эффективно уничтожать вражескую артиллерию и важные объекты противника.