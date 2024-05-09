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ВСУ полностью уничтожили тяжелую технику окупантов, которая шла в наступление (видео)

Фото: ВСУ уничтожили тяжелую технику окупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили вражескую тяжелую технику при попытке окупантов пойти в наступление. Соответствующее видео они опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

"Оккупанты нагло пошли в атаку тяжелой техникой, но враждебные планы наголову разбили асы дистанционного минирования 40-й ОАБр", - говорится в сообщении.

Согласно видео, оккупанты пытались пересечь участок на горячей точке фронта вдоль лесополосы. Однако благодаря слаженным действиям украинских защитников вражеская техника взорвалась и продолжала гореть на ходу.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, накануне Сухопутные войска Украины удачно атаковали колонну наступающих танков РФ.

Также недавно в Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

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