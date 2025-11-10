ВСУ поразили три важные цели врага: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (карты)
В течение суток с 9 по 10 ноября на фронте произошло 265 боевых столкновений между Силами обороны и оккупантами. При этом ВСУ поразили район сосредоточения личного состава врага и еще три важные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, российская армия продолжает активно применять авиацию и дроны. В течение суток противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, использовал пять ракет и 104 управляемые авиабомбы.
Кроме того, оккупанты совершили 3469 обстрелов, в том числе 91 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 2452 дроны-камикадзе.
Авиационные удары враг наносил по территориям населенных пунктов Покровское, Радостное (Днепропетровская область), а также Ровнополье, Новое Запорожье, Доброполье, Лукьяновское и Степногорск (Запорожская область).
В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения личного состава противника и три другие важные цели.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 159 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.
На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.
На Славянском направлении агрессор атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.
На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в районе Васюковки и в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 97 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Уют, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Зеленое, Даченское, Лисовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровно и Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.
На Гуляйпольском направлении состоялось 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблочного и Ровнополье.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного и в сторону Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
За прошедшие сутки российские оккупационные войска потеряли 1090 военных.
Силы обороны также уничтожили семь танков, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 57 беспилотников оперативно-тактического уровня и 77 единиц автомобильной техники врага.