ВСУ устроили "громкий фейерверк", подбив БМП и груз с боеприпасами оккупантов

"Остановка на перекур экипажа БМП и грузовика получила яркое логическое продолжение", - говорится в сообщении.

Как отмечают десантники, благодаря бдительности и точности бойцов противотанковой роты на видео можно наблюдать "громкий фейерверк" из вражеского БК.

Как сообщалось, ранее украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов и бронетехнику. Это произошло на Донбассе.

Напомним, по данным на утро пятницы, 3 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 840 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 870 военных. Также ВСУ сбили самолет и БПЛА.