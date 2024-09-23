ВСУ обнаруживают 12 тысяч целей еженедельно при помощи ИИ, - Минобороны

Украинские военные активно пользуются платформой ИИ Avengers в войне с россиянами. Она помогает обнаруживать большое количество вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, каждую неделю украинские защитники при помощи Avengers автоматически обнаруживают 12 тысяч вражеский целей.

Фото: использование платформы Avengers (mil.gov.ua)

В Минобороны уточняют, что такая платформа позволяет операторам дронов принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Интеграция работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", - рассказала замглавы Минобороны Катерина Черногоренко.

Центр инноваций продолжает совершенствовать платформу Avengers, чтобы качество распознавания вражеской техники улучшалось. Это, в частности, касается спрятанной в лесах вражеской техники и не только.