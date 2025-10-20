В ВСУ обнаружили фейковую страницу командующего ТрО: как не попасть на мошенничество

Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины выявило фейковый аккаунт, который выдает себя за Командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook.
Военные предостерегают: генерал-майор Плахута не имеет никакого аккаунта в социальных сетях, а фейковая страница не имеет никакого отношения к Командующему или Командованию Сил ТрО.
По данным Сил ТрО, страница вероятно создана для дезинформации, мошенничества под предлогом "помощи армии", сбора персональных данных и создания информационной путаницы.
Все официальные заявления, комментарии и сообщения от имени Командующего Сил ТрО ВС Украины публикуются исключительно через официальные источники:
Сайт Сил ТрО: https://tro.mil.gov.ua/
Страницы Командования Сил ТрО ВС Украины в соцсетях: https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
https://www.instagram.com/territorial_defense_forces/
Командование Сил ТрО призывает внимательно относиться к информационной безопасности, не распространять информацию из подозрительных источников и сообщать о фейковых аккаунтах администрации соцсетей и правоохранительные органы.
"Проверяйте информацию перед тем, как делиться ею. Безопасность информационного пространства - это наша общая ответственность", - отметили в отделе коммуникаций Сил ТрО.
