ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ используют более 20 различных перехватчиков дронов: подробности от Минобороны

Четверг 21 августа 2025 11:17
UA EN RU
ВСУ используют более 20 различных перехватчиков дронов: подробности от Минобороны Фото: ВСУ используют более 20 различных перехватчиков дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ более 25 образцов украинских беспилотных комплексов-перехватчиков. Многие из этих дронов являются охотниками за вражескими ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Кроме того, к эксплуатации допущено уже более 80 новых беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления. Все они - отечественного производства.

"Минобороны сосредоточивает больше усилий и ресурсов на разработке и производстве эффективных средств поражения. Речь идет, в частности, о дронах с оптоволоконным каналом управления и беспилотниках-перехватчиках вражеских разведывательных и ударных дронов", - отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, среди других приоритетных задач - максимально масштабировать производство эффективных образцов вооружения.

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.

Он также заявил, что поставил задачу для производителей дронов - Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Дрони ВСУ
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"