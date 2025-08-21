ВСУ используют более 20 различных перехватчиков дронов: подробности от Минобороны

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ более 25 образцов украинских беспилотных комплексов-перехватчиков. Многие из этих дронов являются охотниками за вражескими ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Кроме того, к эксплуатации допущено уже более 80 новых беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления. Все они - отечественного производства.

"Минобороны сосредоточивает больше усилий и ресурсов на разработке и производстве эффективных средств поражения. Речь идет, в частности, о дронах с оптоволоконным каналом управления и беспилотниках-перехватчиках вражеских разведывательных и ударных дронов", - отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, среди других приоритетных задач - максимально масштабировать производство эффективных образцов вооружения.