ВСУ не исключают угрозы ударов с РФ по Киеву ракетами С-300: от чего это зависит

Так, на вопрос журналиста, позволяет ли расстояние россиянам применять системы С-300 по Киеву с севера, он ответил, что это возможно.

"Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России", - объясняет Игнат.

Отметим, как ранее допустили в Воздушных силах ракеты, которыми был обстрелян Киев сегодня, скорее всего, летели по баллистической траектории с севера.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару, есть попадание в объект инфраструктуры, пострадавших или жертв в результате атаки нет.

Также известно, что в Голосеевском упали обломки ракет, а в Дарницком обломками ракеты повреждены два автомобиля.

Все детали утренней атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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