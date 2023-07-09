ВСУ выиграли от бунта ЧВК "Вагнера", и могут получить новые преимущества, - ISW

Украинские военные получили очевидные преимущества от неудавшегося бунта ЧВК "Вагнера" в России и от его последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов ISW, последствия мятежа боевиков для ЧВК и их руководителя Евгения Пригожина все еще остаются неясными. Но в то же время очевидно, что Украина уже выиграла от восстания и может выиграть еще больше.

То, как президент РФ Владимир Путин обращается с ЧВК "Вагнера" – самой эффективной боевой силой России в настоящее время – после восстания 24 июня, скорее всего, не позволит им воевать в Украине в ходе текущего украинского контрнаступления и может навсегда снизить общую способность России вести наступательные действия в Украине.

Поспешный уход ЧВК "Вагнера" из Бахмута Донецкой области разрушил российские позиции в этом районе и способствовал тактически важным успехам, которых украинские силы добились вокруг города.

Ключевые выводы ISW:

8 июля ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

7 июля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который включает в себя кассетные боеприпасы.

В ночь с 7 на 8 июля российские силы нанесли очередную серию ударов беспилотниками Shahed 131/136 по промышленным и инфраструктурным объектам Украины.

Украинская разведка указала, что российские власти используют страх перед провокацией на Запорожской атомной электростанции, чтобы вытеснить украинский персонал и увеличить российское присутствие на ЗАЭС в преддверии предстоящего саммита НАТО.

ЧВК "Вагнера" отправится в Беларусь после завершения отдыха и восстановления сил до августа 2023 года.

Оккупанты нанесли наземные удары к югу от Кременной. ВСУ, вероятно, продолжают наносить удары по районам сосредоточения российских войск в глубине тыла оккупированной Луганской области.

Украинские и российские войска провели наземные атаки вокруг Бахмута.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк.

Украинские силы продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Попытка бунта ЧВК "Вагнера" в РФ

Напомним, что 24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими боевиками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.