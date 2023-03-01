ВСУ выиграли у россиян крупнейшее танковое сражение войны: NYT узнало детали

Как отмечает издание, украинские чиновники утверждают, что самым крупным танковым сражением между Украиной и Россией пока является трехнедельная битва под Угледаром Донецкой области.

Россияне пытались наступать колоннами, но у украинцев такой возможности не было - они оборонялись, ведя огонь издалека или из укрытий, когда вражеская техника попадала в их поле зрения. После битвы поля возле Угледара усеяны вражеской бронетехникой, которая была подбита артиллерией или уничтожена противотанковыми снарядами.

Журналисты взяли комментарии у украинских военных, которые участвовали в танковом сражении. По их словам, Россия потеряла в бою не менее 130 танков и бронетранспортеров.

"Мы изучили дороги, которыми они пользовались, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять из засады", - рассказал один из украинских сержантов.

В NYT добавляют, что одной из причин такого провала россиян стал недостаток опыта. К моменту битвы многие из элитных подразделений оккупантов уже были разгромлены украинскими защитниками. Поэтому в танковой битве принимали участие недавно мобилизованные солдаты, которые не были подготовлены к тактике ВСУ нападать на колонны из засад. По словам одного из украинских военных, в ходе сражения в плен был захвачен медик, которого посадили управлять танком.

В российских Telegram-каналах пишут, что родственники ликвидированных российских солдат "хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром".

Ход битвы

Украинский лейтенант Владислав Баяк, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й бригады украинских войск, в комментарии изданию рассказал, что он один из первых заметил приближение российской колонны, которая состояла примерно из 15 танков и бронетранспортеров, к позициям украинских защитников под Угледаром.

"Мы были готовы, мы знали, что что-то подобное произойдет", - заявил Баяк.

По его словам, украинские военные с противотанковыми ракетными комплексами и артиллерией были готовы открывать огонь по вражеской технике.

Грунтовая дорога была свободна от мин, а поля вокруг были засеяны ими, чтобы заманить россиян в наступление и не дать танкам развернуться после начала битвы.

По словам лейтенанта Баяка, колонна танков становится наиболее уязвимой после того, как начинается стрельба, и водители в панике пытаются развернуться, выезжая на заминированную обочину дороги. Подбитые машины становятся препятствием, замедляя или останавливая колонну.

Военный добавил, что в этот момент украинская артиллерия открывает огонь, взрывая еще больше брони и убивая солдат, которые вылезают из выведенных из строя машин. Дальше начинается хаос и взрывы.

Таким образом россияне полностью провалили свое наступление и понесли тяжелые потери, попав в заранее подготовленную ловушку украинских военных.