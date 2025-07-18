ВСУ придумали, как останавливать оптоволоконные FPV-дроны россиян

Украинские военные придумывают новые способы борьбы с оптоволоконными дронами РФ. Эти дроны сложно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому главный метод - их физическое уничтожение.

Об этом говорится в материал РБК-Украина Оптоволоконные FPV-дроны России: в чем угроза и как отвечает Украина.

Так, например, в Силах беспилотных систем рассказали, что разработали школу стрелков, которые учатся сбивать FPV-дроны.

На Харьковском направлении бойцы применяют простые, но действенные способы.

"Когда дрон зависает низко над дорогой, мы накрываем маршрут сетками или проволокой, чтобы он запутался. Иногда просто ждем во время засады и отстреливаем из шрота или дробовиков", - рассказали военные РБК-Украина.

Некоторые подразделения патрулируют пути, по которым движется техника, чтобы вовремя обнаружить дроны.

Один из наиболее эффективных методов - перерезать оптоволоконный кабель после того, как дрон пролетел над позицией. Для этого достаточно ножниц или любого острого инструмента.

В компании 3DTech подтверждают, хотя обрезание кабеля - один из самых простых способов, реализовать его на поле боя непросто. Поэтому параллельно разрабатываются новые технологии.

В частности, они работают над дронами-истребителями и автоматическими турелями для уничтожения вражеских дронов в воздухе.

Инструктор Дмитрий Следюк считает, что будущее этих дронов напрямую зависит от появления специализированного оружия против них. Если его создадут, то оптоволоконные дроны быстро исчезнут с поля боя. Если же нет - эта технология будет существовать долго.

Кроме того, ВСУ пытаются остановить врага еще на этапе производства. Весной 2025 года украинские силы нанесли удары по нескольким заводам в России, в частности по "Оптиковолоконным системам" в Саранске - единственному крупному производителю военного оптоволоконного кабеля.

После атак на предприятии вспыхнули пожары, производство временно остановили.

Также были поражены завод "Сарансккабель-Оптика" и Азовский оптико-механический завод в Ростовской области, изготавливающий оптические компоненты для дронов и бронетехники.