ВСУ оттесняют россиян, зачищая полосу 5-15 км от левого берега Днепра

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега (Днепра, - ред.) хотя бы на 10-15 км была от них абсолютно зачищена", - сказала она.

По ее словам, это позволит критически уменьшить количество обстрелов правого берега, легче будет жителям населенных пунктов вдоль побережья.

Движение российских войск на юге Украины

Ранее Гуменюк рассказывала, что после подрыва Каховской ГЭС 6 июня российские войска отошли от Днепра на 5-15 км, но обстрелы Херсона они продолжили, причем атаки РФ проводила даже во время эвакуации людей из затопленного города.

Уже в конце июня во время брифинга Гуменюк констатировала, что оккупанты постепенно возвращаются на те же позиции в Херсонской области, которые они оставили после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. Разрушение вызвало масштабное наводнение.