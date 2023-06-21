Россияне постепенно возвращаются на прежние позиции после отступления из-за подрыва ГЭС
Оккупанты постепенно возвращаются на те же позиции в Херсонской области, которые они оставили после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям", - рассказала она.
Кроме того, по словам Гуменюк, враг пытается активизировать обстрелы.
"Уже за минувшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания ими техногенной катастрофы", - констатировала спикер.
Ситуация на Днепровском направлении
Рассказывая об общей ситуации на Днепровском направлении, Гуменюк уточнила, по сравнению с Запорожским, несколько снижена активность Сил обороны в продвижении географическом, но очень повышена активность контрбатарейной борьбы.
"Мы продолжаем уничтожать мощности врага, пока он передислоцируется после того, как отходит большая вода. Они создали катастрофу, которая повлияла достаточно существенно и на их позиции", – добавила Гуменюк.
Сейчас оккупантам приходится обновлять карты минных полей, которые они создали как средство обороны, а большая вода их взорвала и разбросала в новой географической локации.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. В связи с этим затопило Херсонскую область и некоторые населенные пункты Николаевской области.
После катастрофы, из-за которой оказались затопленными 80 населенных пунктов, Гуменюк рассказывала, что оккупанты отошли от Днепра на 5-15 км. Но это им не мешало обстреливать Херсон даже во время эвакуации местного населения.
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