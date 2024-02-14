В ВСУ отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников" возле Крыма

Новый командующий подчеркнул, что главная цель и основная задача Сил обороны Украины - полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Уничтожение Вооруженными силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" - очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами", - заявил Павлюк.

Уничтожение российского БДК

Напомним, сегодня утром в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.